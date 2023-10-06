SGK uzmanı Özgür Erdursun EYT'den kimlerin emekli olamayacağını açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EYT ile kimlerin emekli olup olmayacağını açıkladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun EYT'den kimlerin emekli olamayacağını açıkladı

Yeni çıkan yasanın meclisten geçmesiyle milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açıldı. EYT’den emekli olabilmenin hesaplarını yapan diğer vatandaşlara ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan kötü haber geldi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Özgür Erdursun, "08.09.1999 sonrası memur olan ve öncesinde askerlik yapan kişi SSK ve Bağ-kur'da olduğu gibi askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini öne çekemez ve EYT'li olup yaşa tabi olmadan emekli olamaz" dedi.

ozgur5.jpg

KİMLER EMEKLİ OLAMAYACAK

Özgür Erdursun EYT kapsamında kimleri emekli olamayacağını açıkladı. Madde madde yazdığı yazısında önemli noktalara deyinen Erdursun şunları kaydetti.

1-) Emeklilik olabilmek için primlerini tamamlarken 1 gün dahi yurt dışı borçlanması yapan ve yurt dışında çalışan, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı alan kişi emekliliği hak etse dahi emekli olamaz.

2-)1.10.2008 öncesi ortağı olduğu şirkette, ortaklık sonrası sigortalı olan kişi ve 1.10.2008 sonrası önce sigortalı olup daha sonra şirket ortağı olsa dahi son 2520 güne takılır ve 9000 güne ulaşamaz ise Bağ-kur'dan, son 1261 günü SSK'dan ayrıca tamamlamaz ise emekli olamaz,

3-) 08.09.1999 sonrası memur olan ve öncesinde askerlik yapan kişi SSK ve Bağ-kur'da olduğu gibi askerlik borçlanması yaparak işe başlama tarihini öne çekemez ve EYT'li olup yaşa tabi olmadan emekli olamaz.

4-) 08.09.1999 öncesi sigorta başlangıcı staj ve çıraklık olanlar 08.09.1999 tarihine kadar tüm kollara tabi ayrıca sigortalı olmamışlarsa, staj ve çıraklık sigortası ile EYT'li olamaz ve prim günü tam olsa dahi EYT'den emekli olamaz.


5-) Bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmadan kendisini sigortalı gösteren ve hizmet dökümünde bu çalışmalar için ''Ş'' ve ''K'' harfi olanlar bu sürelere ait günler iptal edileceği için, iptal edilecek günlere ile prim günlerini tamamlayanlar emekli olamaz, ayrıca o günler iptal olduğunda eksik primlerini tamamlamadan emekli olamaz.


Sosyal Güvenlik çalışma hayatı ve emeklilik konularında bilgilendirmelerimiz devam edecek... Takip, beğeni ve yorumlar için teşekkür ediyorum...

foto4.jpg

İlgili Haberler
Emeklilikte kritik detay! Bunu yapan 6 yıl maaş alamayacak
Emekliye ek zam, esnafa erken emeklilik fırsatı! Kritik süreç başladı
EYT'yi önceden bilen isim şimdi de kademeli emeklilik için tarih verdi
Yüksek primle düşük emekli maaşı devri kapanıyor: Yeni emeklilik sisteminin detayları ortaya çıktı
SGK Uzmanı açıkladı. Bu ibare olanlara erken emeklilik imkanı
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı Gündem
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı Spor
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı Gündem
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı Gündem
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin Gündem
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti Spor
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti