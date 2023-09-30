EYT'yi önceden bilen isim şimdi de kademeli emeklilik için tarih verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda daha önce yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT konusunda dediği çıkan Erdursun bu kez de kademeli emeklilik konusuna yeni bir tarih verdi.

“ŞARTLARI SAĞLAYAN KİŞİLER ZORUNLU OLAN EMEKLİ YAŞINI BEKLEMEDEN EMEKLİ OLABİLİR”

Çalışanların hayalini kurduğu “emekli olup rahat rahat yaşama” durumu için hem erken emekli olmak hem de emekli maaşlarının da iyi olması detayı dikkat çeker.

Bu kapsamda bazı durumlar kişilerin erken emekli olma şansı yakalamalarını sağlar. “Kademeli emeklilik” de bunlardan biri olarak tanımlanır.

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir.

Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısının kademeli olarak artırılmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla şartları sağlayan kişiler zorunlu olan emekli yaşını beklemeden emekli olabilir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise kademeli emekliliğe ilişkin çok önemli bir detay paylaştı. Kademeli emeklilik hayali kuranlara resmen tarih verdi.

BU TARİHTE GÜNDEM OLACAK

Özgür Erdursun, yaptığı paylaşımda, “Kademeli emeklilik, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasilerin gündemi olur” ifadelerine yer verdi.