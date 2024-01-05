SGK uzmanı seyyanen zammı açıkladı. Olursa emekliler bayram edecek

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli gözünü yapılacak olan zamma çevirdi. Emekliler her gün isyan ederken iktidara da maaşlarına seyyanen bir artış yapılması konusunda da çağrıda bulunuyor.

Hükümet ise emekliye ek zam için çalışmalar yapıyor. 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşince SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken emeklisiyle beraber memur zammı da toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 oldu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da katıldığı programda emeklilerle ilgili konuştu. Erdursun seyyanen zammı açıkladı. SGK uzmanı Erdursun tek tek hesaplayarak tablo halinde açıkladı.

Erdursun en düşük emekli aylığının 12 bin 577 TL olacağını ve en yüksek emekli aylığının ise 49 bin 348 TL olacağını söyledi.

Aylıkların 18 bin 394 TL'ye tamamlanacağını açıklayan Erdursun 7 bin 500 TL altında olanların kök aylığı 7 bin 500 TL alanlar ile aynı olacağını belirtti.

HESAPLAMALAR ŞÖYLE:

Erdursun’un kök aylıklarına göre hesapladığı net ücretler ise:

4 bin 500 TL kök aylığı alan bir kişi 12 bin 577 TL,

5 bin TL kök aylığı alan bir kişi 13 bin 77 TL,

5 bin 500 TL kök aylığı alan bir kişi 15 bin 643 TL,

6 bin TL kök aylığı alan bir kişi 16 bin 327 TL,

6 bin 500 TL kök aylığı alan bir kişi 17 bin 19 TL,

7 bin TL kök aylığı alan bir kişi 17 bin 702 TL,

7 bin 500 TL kök aylığı alan bir kişi 18 bin 394 TL,

8 bin TL kök aylığı alan bir kişi 19 bin 83 TL,

10 bin kök aylığı alan bir kişi 21 bin 834 TL,

15 bin TL kök aylığı alan bir kişi 28 bin 713 TL,

20 bin TL kök aylığı alan bir kişi 35 bin 591 TL

25 bin TL kök aylığı alan bir kişi 42 bin 470 TL,

30 bin TL kök aylığı alan bir kişi 49 bin 348 TL şeklinde olduğu belirtildi.