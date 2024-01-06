Kola cips alkol ve sigaraya büyük zam. Gözün aydın Türkiye. Sıkın dişinizi enflasyon 2033'te düşecek

Yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra ve hatta yeni yıl gelmeden zamlar gelmeye başlamıştı. Benzin, motorin, LPG, alkol ve sigaraya art arda zamlar yağdı ve yağmaya da devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Mey grubu alkol fiyatlarına yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.

Öte yandan Dündar 2 sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Aynı zamanda Dündar kola ve cipse de zamların geleceğini bildirdi.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cipslerde büyük boyların 30 TL’den 35 TL’ye, Süper boy fiyatının ise 25 TL’den 30 TL’ye çıkacağını söyledi.

Cipse zamların ise 15 Ocak itibariyle geleceğini bildirdi.

Kolanın litrelik grubuna ise yine 15 Ocak gibi yüzde 20 civarında zam geleceği açıklandı.

Dünar paylaşımların şöyle dedi:

Coca cola litrelik grubuna ayın 15 gibi %20 civari #zam geçişi olacaktir.

PARTİ BOY fiyatı 30 dan 35 ₺ ye SÜPER BOY fiyatı 25 den 30 ₺ olarak 15 Ocak ta fiyat geçişi olacak.

Berentezen ithal #alkol gurubuna #ZamGeldi alkolü ürünlerde zam fırtınası devam ediyor bu zamlar yasal tüketimi azaltacağı gibi malesef kayıp kaçağın hortlamasın sebep oluyor alkolde Ötv de indirime gidilmeli acilen.

Mey gurubuna dev #ZamGeldi yeni rakı zamlı liste.

ZAMAYDIN TÜRKİYE

Zam sepetinde bugün Alkol, sigara, kola, cips ne ararsan var. Gece boyunca zam yağmuru yağdı. Sosyal medyada ise yorumlar art arda geliyor. Beli bükülen vatandaş ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor.