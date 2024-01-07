SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı Erdoğan'ın vereceği kararda. Aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor

Memur ve memur emeklilerine açıklanan enflasyon verisi sonrası verilecek zam oranı yüzde 49.25 olarak açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı oranı ise yüzde 37.75 seviyelerinde kaldı. Memur ve işçi-Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın kapatılması öngörülürken kesin kararın ise bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ekonomi yönetimi, emekli vatandaşlar arasında zam farkı oluşması ve en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lirada kalmasından sonra birkaç alternatifli bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

7 BİN 500 TL OLAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan seçenekler arasında 7 bin 500 TL’lik en düşük emekli aylığının 10 bin lira düzeyine çıkarılması da bulunuyor. Fakat bu çalışmalarda henüz kesin bir karar verilmediği belirtiliyor.

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam oranı için yasal değişikliğin olması gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak 2024 tarihinden sonra TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu nedenle ocak ayı içinde zam oranının netleşmesi, emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.