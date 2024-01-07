SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı Erdoğan'ın vereceği kararda. Aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor

Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı Erdoğan'ın vereceği kararda. Aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı bu hafta içinde belli olacak. Birkaç alternatifli çalışmanın yapıldığı ve bu çalışmaların Erdoğan’a sunulacağı öğrenilirken verilecek zam oranının en az 10 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

Memur ve memur emeklilerine açıklanan enflasyon verisi sonrası verilecek zam oranı yüzde 49.25 olarak açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı oranı ise yüzde 37.75 seviyelerinde kaldı. Memur ve işçi-Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın kapatılması öngörülürken kesin kararın ise bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ekonomi yönetimi, emekli vatandaşlar arasında zam farkı oluşması ve en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lirada kalmasından sonra birkaç alternatifli bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

7 BİN 500 TL OLAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan seçenekler arasında 7 bin 500 TL’lik en düşük emekli aylığının 10 bin lira düzeyine çıkarılması da bulunuyor. Fakat bu çalışmalarda henüz kesin bir karar verilmediği belirtiliyor.

ntv8.jpg

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam oranı için yasal değişikliğin olması gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak 2024 tarihinden sonra TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor.

para7.jpg

Bu nedenle ocak ayı içinde zam oranının netleşmesi, emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.

nmn.jpg

İlgili Haberler
Emekliye ek zam umudu. Mehmet Şimşek'in önüne gelecek
Milyonlarca emekliye ek zam sürprizi 'Yeni plan Mehmet Şimşek'e sunulacak
SGK uzmanı seyyanen zammı açıkladı. Olursa emekliler bayram edecek
Son Haberler
TBYD başkanı duyurdu. Bira fiyatlarına dev zam Gündem
TBYD başkanı duyurdu. Bira fiyatlarına dev zam
Fenerbahçe 3-0 kazandı zirvede kaldı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı zirvede kaldı
Galatasaray'da 1 operasyon. 2 milyar kasaya. 70 şirket sırada Spor
Galatasaray'da 1 operasyon. 2 milyar kasaya. 70 şirket sırada
Melih Gökçek’in felç geçirdiği iddia edildi. Oğlundan açıklama geldi Gündem
Melih Gökçek’in felç geçirdiği iddia edildi. Oğlundan açıklama geldi
Dzeko Icardi'nin ikramını geri çevirmedi Spor
Dzeko Icardi'nin ikramını geri çevirmedi
Galatasaray'ın muhteşem golü geldi tribünler sevinçten havalara uçtu Spor
Galatasaray'ın muhteşem golü geldi tribünler sevinçten havalara uçtu
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana Marsilya'da Spor
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Onana Marsilya'da