Erdoğan emekliye hakkı olan refah payını verecek mi? Saray'dan sızdırdılar

Akşam'ın haberine göre, eflasyon verileri açıklandığında, işçi emeklisi, memur ve emekli maaşlarına ocak ayında ne kadar zam geleceği ortaya çıktı. Altı aylık enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da bu oranda zamlanacak.

Bu zam, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin temel maaşına eklenecek. Ayrıca, önümüzdeki günlerde yüzde 37.57’lik enflasyon farkının üstüne refah payı konulması ve en düşük emekli maaşı miktarının yükseltilmesi de bekleniyor.

Saray'dan sızan bilgilere göre, Erdoğan’ın işçi ve emeklilere refah payı verip yüzde 37.57’lik zammı yüzde 45 civarına çıkaracağı, aynı zamanda en düşük emekli maaşı için de ayarlama yapacağı tahmin ediliyor. Erdoğan’ın bu konuda danışmanlarıyla görüştüğü söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışan emeklilere önce vermediği sonra ödediği 5 bin TL’lik Cumhuriyet ikramiyesi gibi bir uygulamayı işçi ve esnaf emeklilerine de refah payı vererek maaşları yükselteceği düşünülüyor.

Bir emekli bu konuda şöyle dedi: “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanların durumu çok zor. Çoğu kirada yaşıyor. 10 bin TL’nin altında kiralık ev yok. Diğer şehirlerde yaşayanların çoğunun evi var. Köyde sebze ve meyve yetiştiriyor. Hayvanı varsa süt, peynir, yoğurt almak zorunda değil. Erdoğan bunları da dikkate alarak işçi ve esnaf emeklilerinin maaşına iyileştirme yapmalı” dedi.

33 yıl önce emekli olan bir başka emekli ise “Şimdi maaşım 7 bin 800 TL. 33 yıl önce emekli oldum ve maaşım bu. Bu kadar zam alan birinin maaşı bu olmamalı. Her yıl 200 TL zam alsam maaşım bunun çok üzerinde olurdu. Buzdolabımı açıyorum. İçinde zeytin, peynir ve eşimin yaptığı turşudan başka bir şey yok. Maaş günü 30 yumurta alabiliyorum. Erdoğan yüzde 37.57’lik enflasyon farkına refah payı eklemese bu pahalılıkta aç kalacağız” diye konuştu.