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SGK'dan düşük zam yapıldı iddialarına yanıt

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunan emeklilerin aylıklarının da yüzde 30 oranında artırıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:10
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SGK'dan düşük zam yapıldı iddialarına yanıt geldi

SGK'dan düşük zam yapıldı iddialarına yanıt
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SGK'dan yapılan açıklamada, emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik iddialara yanıt verildi.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir." bilgisine yer verildi.

AÇIKLAMADA ŞUNLAR BELİRTİLDİ:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

 

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