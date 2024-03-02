SGK'dan flaş asgari ücret genelesi. İptal edilecek

Kaynak: NTV
SGK'dan flaş asgari ücret genelesi. İptal edilecek
SGK'dan işverenleri ilgilendiren kritik bir genelge geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eksik prim bildiren işveren için bir genelge yayımladı. Buna göre brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek.

SGK'dan flaş genelge...Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere verilen aylık 700 liralık asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre, yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin desteği iptal edilecek. Yapılmış ödemeler ise cezasıyla birlikte geri alınacak.

Genelgeye göre yıl içinde çalışanların prime esas kazancının eksik bildirimi veya hiç bildirilmemesinin tespit edilmesi halinde işveren 2024 yılı için destekten yararlanamayacak.

Ödenen tutarlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacak.

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