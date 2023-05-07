SGK'den EYT ile emekli olanlarla ilgili 'bayram ikramiyesi' açıklaması. Tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı bağlama işlemlerini Nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanların ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'den EYT ile emekli olanlarla ilgili 'bayram ikramiyesi' açıklaması. Tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta tarihinde ödeneceğini duyurdu.

SGK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir.

2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

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