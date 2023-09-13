Shakira'nın 9/8'lik intikam dansı olay oldu

2023 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Shakira bıçaklarla yaptığı dansla törene damga vurdu. Geçtiğimiz aylarda Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira’nın dansı ‘intikam dansı’ olarak yorumlandı.

Shakira'nın 9/8'lik intikam dansı olay oldu

Shakira, kariyerinin tüm zamanlarını kapsayan hitlerin bir karışımını sergilerken MTV Video Müzik Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülünü kazandı.

Kolombiyalı yıldız, bıçaklarla dans ettiği, sahte bir mağarada kıvrandığı ve Objection (Tango) sırasında ateşli bir gitar solosu çaldığı etkileyici bir gösteri sergiledi.

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Geçtiğimiz aylarda Gerard Pique tarafından aldatılan ve 11 yıllık mutlu birlikteliği sona eren Shakira’nın ödül gecesinde yaptığı dans ‘intikam dansı’ olarak yorumlandı.

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Törende ünlü Latin şarkıcı Shakira'ya da küresel müziğe katkılarından dolayı Video Vanguard ödülü verildi. Shakira, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada sektörün sınırlarını zorlamasına yardımcı olan "muhteşem kadınlara", iki oğlu Milan ve Sasha'ya ve "iyi günde kötü günde her zaman destekleyen" hayranlarına ve ailesine teşekkür etti.

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