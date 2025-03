Aşağıdaki metin Amerikan Başkanı Donald Trump’ın resmi POTUS (President Of The United States) X hesabından 6 Mart 2025 tarihinde paylaşıldı:

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye - You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am sending Israel everything it needs to finish the job, not a single Hamas member will be safe if you don’t do as I say. I have just met with your former Hostages whose lives you have destroyed. This is your last warning! For the leadership, now is the time to leave Gaza, while you still have a chance. Also, to the People of Gaza: A beautiful Future awaits, but not if you hold Hostages. If you do, you are DEAD! Make a SMART decision. RELEASE THE HOSTAGES NOW, OR THERE WILL BE HELL TO PAY LATER!" –President Donald J. Trump

Türkçe karşılığı ise hemen hemen şöyle:

"'Shalom Hamas' Merhaba ve Elveda demektir - Seçim yapabilirsiniz. Rehineleri hemen şimdi serbest bırakın, daha sonra değil ve öldürdüğünüz insanların cesetlerini hemen geri getirin, yoksa sizin için BİTTİ. Sadece hasta ve sapık insanlar cesetleri saklar ve siz hasta ve sapıksınız! İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum, eğer söylediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerinizle yeni görüştüm. Bu sizin son uyarınız! Liderlik için, hala bir şansınız varken Gazze'den ayrılmanın zamanı geldi. Ayrıca Gazze Halkına: Güzel bir Gelecek sizi bekliyor, ancak rehineler tutarsanız değil. Eğer tutarsanız, ÖLDÜNÜZ! AKILLICA bir karar verin. REHİNELERİ ŞİMDİ SERBEST BIRAKIN, YOKSA SONRA SİZE CEHENNEMİ YAŞATACAĞIM!"

Bir Amerikan Başkanı daha önce böyle konuştu, böyle ölümcül tehditlerde bulundu mu?

Ben hiç hatırlamıyorum, aranızda hatırlayan varsa lütfen beni de bilgilendirsin ki eksiğimi kapatayım.

İşin açığı Amerika’da durum fevkalade karışık ve içinden çıkılması oldukça zor bir hal almış bulunuyor. Kim kimdir, kimin dediği daha önemli ve önceliklidir bulanık bir hal almış bulunuyor.

Örneğin tarihte görülmediği ölçüde ön plana çıkan bir Başkan Yardımcısı JD. Vance görüyoruz, Başkan Yardımcısı bazı hallerde adeta Başkandan rol çalıyor, ön plana çıkıyor. Birde Elon Musk faktörü var sanki bazı önemli fikirler ya da politikalar onun kafasından çıkıyor sonra Trump tarafından dillendiriyormuş gibi bir hava esiyor.

Gazze konusu gündeme geldiğinde de işte böyle bir kafa karışıklığı gözlemlenmektedir.

Geçenlerde Trump ekibi tarafından hazırlanıp yayınlanan Gazze konulu videoyu bir çoğunuz izlemiştir.

Ayrıca hatırlayın Trump Filistin halkını Gazze’den çıkararak bu sahil şeridini “Ortadoğu’nun Riviera’sı” yapmayı önermiş hatta bu uğurda ABD askerlerinin Gazze’ye uzun vadede konuşlandırılmasının da mümkün olabileceğini söylemişti.

Açıkça konuşmak gerekirse ben Filistin halkının Hamas terör örgütünden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturulmasını, demokratik bir yönetim altında Gazze başta olmak üzere tüm Filistin’in imarı ve refahını savunan kişilerden biriyim.

Keşke Gazze terörden ve teröristlerden arınsa, Ortadoğunun Rivierası olsa ve Filistin halkı burada huzur, refah ve barış içinde yaşasa...

Lakin korkarım ki Trump’ın dediği ve hedefi bu değil!!!

O sanırım Filistin halkını yok sayıyor, adam yerine koymuyor...

Sadece bir emlakçı gözü ile buranın çok kıymetli bir lokasyon olduğunu görüyor, Filistin halkını buradan sürüp onların elinden alınan topraklarda devasa bir arazi geliştirme projesi yapmak istiyor.

Bu projeden elbetteki Filistin halkı değil küresel zenginler kazanacak ve parsayı da Amerika’nın işbirlikçileri toplayacak. Filistinliler ise sürüldükleri yabancı topraklarda ömür tüketmeye mahkum edilecek.

Bizde ise muktedirlerin Trump’ın bu projesine net bir yanıt ve tepki vermediği görülüyor. Umarım bu tepkisizlik müteahhit taifesinin Gazze’de düşünülen arazi geliştirme projesi yüzünden ağzının sulanması ile ortaya çıkan “aman bu işe taş koymayalım, Filistinlileri falan boş verip yolumuzu bulalım” hayali ve bu hayal tarafından etkilenen politikacılar yüzünden değildir.