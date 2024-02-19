Sibel Kekilli Instagram Türkiye engelini kaldırdı. İçerideki fotoğraflar ortaya çıktı

'Duvara Karşı', 'Game of Thrones', 'Karanlık Gece' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı.

Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminde Sibel karakterini canlandıran ve Altın Ayı ile Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı.

Sibel Kekilli, 2017 yılında Instagram hesabında kendisine yönelik taciz yorumlarına tepki göstermiş, özellikte Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla tahammül edemeyeceğini ifade ederek Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti.

Kekilli, Türkiye'den girişlere engel koymadan önce şu açıklamada bulunmuştu:

"Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!

Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum."

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Almanya’ya göç etmiş gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Heilbronn'da dünyaya geldi. 2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminde başrol olarak sahne aldı. 2004 yılında vizyona giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödüle layık görüldü.

YETİŞKİN FİLMİ SKANDALI

"Duvara Karşı" filminin gösterime girmesinden kısa süre sonra, Alman tabloid gazetesi Bild-Zeitung, oyuncunun daha önce Dilara sahne ismiyle rol aldığı yetişkin filmlerini ortaya çıkardı. Bu haber büyük bir skandala neden oldu ve Bild-Zeitung gazetesi Alman Basın Konseyi (Deutscher Presserat) tarafından haberi ele alma biçimi sebebiyle kınamaların hedefi oldu.

'Game Of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinin ikinci sezonuna katılan Kekilli, dizide Shae adlı karaktere hayat verdi.

Alman Sinema Teşvik Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı.