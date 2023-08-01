Bir süredir aşırı sıcakların ülkemizde etkili olması sonucu sıcak çarpması vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar aşırı sıcak ve nemli ortamların sebep olduğu sıcak çarpması konusunda uyarıyor. Peki, sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?

SICAK ÇARPMASI NEDİR?

Sıcak çarpması (hipertermi), vücut sıcaklığının kontrol edilemeyecek kadar yükseldiği ciddi bir termoregülasyon bozukluğu durumudur.

Sıcak çarpması hipertermi aşırı sıcak ve nemli ortamlarda uzun süreli kalma sonucu ortaya çıkar.

Sıcak çarpması, termal stresin vücutta çeşitli sistemler üzerindeki olumsuz etkileri ile karakterizedir. Araştırmalar, sıcak çarpmasının önlenmesi ve tedavisinde erken tanının ve etkili müdahalenin büyük önem taşıdığını göstermektedir.

Aşırı sıcaklık, vücut organlarının ve sistemlerinin normal işlevlerini etkileyebilir ve hayati organlara zarar verebilir.

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ NELER?

Sıcak çarpmasının başlıca belirtileri şunlardır:

Yüksek ateş: Vücut sıcaklığı tehlikeli seviyelere yükselirken, kişinin ateşi hızla artar. Genellikle 40°C (104°F) veya daha yüksek bir ateş görülebilir.

Nabız hızlanması: Kalp, vücudu soğutmak için daha fazla çalışır. Bu nedenle nabız hızlanır ve derinleşir. Nabız, normalden daha hızlı atar.

Baş dönmesi ve sersemlik: Kişi baş dönmesi ve sersemlik hissi yaşayabilir. Denge sorunları ortaya çıkabilir ve kişi zorlukla ayakta durabilir.

Ciltte değişiklikler: Sıcak çarpması durumunda cilt renginde değişiklikler görülebilir. Cilt kızarabilir veya solgunlaşabilir. Ayrıca cilt sıcak ve kuru olabilir.

Şiddetli baş ağrısı: Sıcak çarpması durumunda yoğun baş ağrıları ortaya çıkabilir. Baş ağrısı genellikle şiddetli ve dayanılmaz olabilir.

Halsizlik ve yorgunluk: Vücut sıcaklık düzenlemesindeki bozukluk nedeniyle enerji düşebilir ve kişi halsizlik ve yorgunluk hissi yaşayabilir.

Nefes darlığı: Sıcak çarpması durumunda nefes alıp vermede zorluk yaşanabilir. Nefes darlığı hissi oluşabilir.

Bulantı ve kusma: Sıcak çarpması belirtileri arasında bulantı ve kusma da görülebilir. Vücutta su ve elektrolit dengesindeki bozulma nedeniyle sindirim sistemi etkilenebilir.