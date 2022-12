Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında açıklıyor

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Mediciyeköy'deki binamızın işbirliği için Nevita ile yaptığımız anlaşmayı duyurmak için buradayız. İlk günden beri öncelikli amacımız mali açıdan güçlü, sürdürebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek. Bunun için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalardan birisi de Mecidiyeköy'deki arazimizin geliştirilerek değerlendirilmesi. Bu değerlendirmeyle birlikte kulübümüz üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın ilk adımını atacağız. Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından da Mecidiyeköy projemiz büyük önem arz ediyor."

"PREJENİN ADI LEO"



"Projemizin adı Leo! Galatasarayımız'a yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar, buna bir yatırım fırsatı olarak baksın."



"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ"



"Yatırım miktarı takribi 100-150 milyon TL arasında değişiyor. Günlük fiyatlar hızla değişiyor. O yüzden kesin rakam söyleyemiyoruz. Burası çok güzel, çok önemli bir rezidans olacak. Dolayısıyla onun hak ettiği bir harcama şeklinde olacağız. Gerek dekorasyonu, gerek işletme sistemiyle. Herkesin tercih edeceği, herkes için yatırım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak."



"EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



"Galatasaray'ın mali yapısı itibarıyla bu harcamayı nasıl yapacak sorusu gündeme geldi. Proje finansmanının nasıl yapılacağı titiz bir projeyle yapıldı. Erden Timur kardeşim burada finansman ve proje açısından büyük destek veriyor. Daha önce genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde takibi ve yapılacak açık ihaleler açısından hayata geçecektir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir. Kimse merak etmesin. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz."



BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI



"Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır bu proje."

Nevita CEO'su Faruk Akbal: "En az 1 milyar TL değerinde sermaye girişi ön görülüyor. Sadece konut kısmı bu. Ticari alanlar da var. Çeşitli getiri sağlayacak alanlar da var. Konut kısmıyla ilgili minimum 1 milyar TL, yabancı yatırımcılardan gelecektir."

"MİNİMUM RAKAM 1 MİLYAR TL'DİR"



Dursun Özbek: (En az 1 milyar TL rakamı) Bu rakamdan bahsediyoruz ama harcamalar da olacak. Rezidans haline gelmesinin harcamasını Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Orada Sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek minimum rakam 1 milyar TL'dir! Kademe kademe her fırsatta satışların realize olmasıyla birlikte bilgi aktaracağız. Her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin bilindiği bir şekilde projeyi geliştiriyoruz. Satışlara yeni başlayacağız. Rakamları belirtirken dikkatli olmaya çalışacağız. Nihayetinde bir piyasadır. Emlak sektöründe de inişler çıkışlar olabilir. Maliyetler de inişler çıkışlar olabilir. Asgari hedeftir bu rakam. Umudumuz, çalışmalarımızın neticesinde daha fazla Galatasaray'a fayda sağlamaktır.



"ŞİMDİ SATSAK BORCUMUZU KAPATMIYOR"



"Galatasaray Spor Kulübü, ağır bir borç yükü altındadır. Her ne kadar Galatasaray, rakiplerimiz itibarıyla kıyaslandığında, bu Bankalar Birliği konsorsiyumunundan ifadesi, Galatasaray en iyi durumda olan kulüptür. Rakiplerimize oranlar en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına geliyor. Galatasaray her alanda en iyi olmak zorunda. Bizim Bankalar Birliği anlaşması gereği 2.2 milyar TL kredi borcumuz var. Uzun vadeli, bugün itibarıyla faiz miktarı kabul edilebilir orandadır ama Galatasaray Spor Kulübü, günde 1 milyon TL'ye yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sportif başarı yakalaması mümkün değil. Genel kurula bunu anlattık. Buradan çıkış için de mevcut gayrımenkulleri değerlendirmeliyiz. Gayrımenkulleri, bugünkü durumuyla satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için şunu tercih ettik; biz bu elimizdeki gayrımenkulleri geliştirelim. Farklı bir boyut ortaya çıkıyor o zaman. Elbette geliştirirken çok önemli iş ortaklarına ihtiyaç duyuluyor."



"Mecidiyeköy binası ile birlikte borcumuzun neredeyse yarısını kapatıyoruz. Bu operasyonun süratli bir şekilde olmasını umuyor, bu paranın hızlı bir biçimde kasamıza gelmesini bekliyoruz. Galatasaray kasasına gelen paranın yarısı, borcu kapatmaya gidiyor."



"Mecidiyeköy binasındaki gelen parayı finansal mühendislikle artıracağız. Yarısını Bankalar Birliği'ndeki kredimizi ödedikten sonra borcumuz yarı yarıya azalacak. Diğer yarısı da Florya ve Kemerburgaz projelerimize destek verecek bir fon olarak kullanılacak. Bunların hepsi çok net planlandı. Başlangıç noktası Mecidiyeköy projesi..."