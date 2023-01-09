Halil Akbunar Türkiye'ye dönüyor

Belçika Ligi takımlarından Westerlo ile adı geçen Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile zaman zaman adı anılan 29 yaşındaki futbolcu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

Westerlo ile sözleşmesi sezon sonunda erecek Halil Akbunar, Eyüpspor ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Bu sezon Westerlo'da 14 resmi maça (9 ilk 11) çıkan ve toplam 765 dakika forma giyen Halil Akbunar, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.