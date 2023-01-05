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Olaylı maçının VAR hakemi düdüğünü astı

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:02
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Sıcak gelişme. Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı

Olaylı maçının VAR hakemi düdüğünü astı
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Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı. 

Şu açıklama ile hakemliği bırakan Türkalp "Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon futbol kamuoyunu, kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erozyonu yarattı."

"Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum" cümlelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor- Galatasaray mücadelesinde VAR hakemi olan Özgüç Türkalp, tartışmalı kararları ile maça damgasını vurmuştu.İki takımın mücadelesinde, Sivasspor'un 50. dakikada Fredrik Ulvestad ile attığı gol iptal edilmişti.Sivas'ın golü için VAR'dan ofsayt kararı gelmişti.

Mücadele sonrası orta hakem Erkan Özdamar ve VAR ekibi yoğun eleştiri almıştı. Sivasspor'un golünün neden iptal olduğu anlaşılamamıştı. Daha sonra TFF, olaylı karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıklamıştı.

Sivasspor'un iptal edilen golünde VAR koltuğunda oturan Özgüç Türkalp'in başrolü oynadığı ortaya çıkmıştı.Türkalp'in maçın hakemine pozisyonu izleme tavsiyesi verdiği ve "Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor. Pozisyon net ofsayt. Sen golü iptal et. Ben görüntüyü ekrana vereceğim" ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından hem TFF hem de MHK, karşılaşmada hatası olan hakemlere ceza verileceğini açıklamıştı. Sivasspor-Galatasaray maçının VAR'ı Özgüç Türkalp'in maçtan sonraki sözleri ortaya çıktı. Ayrıca Özgüç Türkalp'in karşılaşmadan bir gün sonra TFF'ye rapor gönderdiği öğrenildi.

Türkalp'in raporunda yanlış karar verdiğini belirttiği ifade edildi. Aynı gün MHK'nın Türkalp'ten ek bir rapor daha istediği ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Özgüç Türkalp'in MHK'ya gönderdiği raporda ofsayt ile ilgili hata yaptığını söylediği kaydedildi. Tecrübeli isim, yardımcı hakemlere verilen eğitimler kendilerine verilmediği için pozisyonda sıkıntı yaşadığını da ekledi. Türkalp'in pozisyonu çözmekte zorlandığını söylediği belirtildi.

Ancak Türkalp yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu ve gereğini yapacağını vurguladığı aktarıldı.

 

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vatandaş
5.01.2023 16:12
yeterince para almıştır, çalışmasına gerek kalmamıştır.  
 
Yazıklar olsun
5.01.2023 15:45
Bırakmadı kovuldu bu adamın yüzünden sivas küme düşerse gs şampiyon olursa bunun vebali bu utanmaz ait vede orta hakeme bu resmen şike sayılmalı iki hakem derhal tutuklanmalı yargılanmalı  
 
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