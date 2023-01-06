Hakemler en çok hangi takımın hakkını yedi? Gürel Yurttaş açıkladı

Ne diyeyim de ne söyliyeyim? Ben nerelere gideyim?

Hani VAR gelince her şey bitecekti? Tartışma martışma kalmayacaktı? Futbol öne çıkacaktı?

Ne gezer!

Ülke Türkiye olunca böyle gelmiş böyle gider!

Görüyorsunuz işte.

Futbol yerine neler konuşuyoruz yine.

Başta büyükler olmak üzere tüm takımlar feryat figan içinde.

Başkanlar konuşuyor, yöneticiler konuşuyor, hocalar konuşuyor, futbolcular konuşuyor.

Cevabı herkese göre "Bizim" çıkan soru şu:

- Hakemler en çok hangi takımın hakkını yedi?

Hepsi de bizim diyor bas bas bağırıyor.

Takımlar nasıl oynamış, hangi futbolcu ne yapmış, hocaların taktiği neymiş. Hepsi hikaye.

Varsa yoksa kimin hakkının daha yok yendiği. Bu mesele.

Bir de TFF'nin tuhaflıkları, başkanının tutarsız demeçleri girince işin içine.

Ortalık böyle karman çorman işte.

Bir konuşması yasak olan hakemler. Oysa en çok onların konuşması gerekiyor şu durumda bence.

Neyse biz yine de elimizden geldiğince futbolun içinde kalalım. Önce 17. haftanın sonuçlarına bakalım:

Ümraniyespor-Hatayspor: 2-2

Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1

Kayserispor-Fatih Karagümrük: 2-4

Konyaspor-Sivasspor: 2-2

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Giresunspor: 3-0

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: ADANA DEMİRSPOR

Sezonun flaş takımı fırtına gibi eski, İstanbulspor'un üzerine gol olup yağdı. Montella'nın takımı mükemmel oynadı. Geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinin sadece bir kaza olduğunu kanıtladı, bu sezon daha çok canlar yakacağını uygulamalı olarak anlattı. Bravo Demirspor'a, bu takım Adana'ya çok yakıştı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: BELHANDA

Bir oynuyor, bir geziyor. Sahada gezdiğinde çekilmiyor, oynadığında seyrine doyum olmuyor. Bu hafta oynama haftasındaydı, kabak İstanbulspor'un başına patladı. Gol atmasını bırakın bir kenara. Kardeşim o ne bitirici paslardı. Onyekuru ile Guldbronsen de onun paslarını takip edip ok gibi dalınca rakip ceza alanına bir dev olup çıktı. Bravo Belhanda, bakalım ne yapacak sonraki maçta.

HAFTANIN KARMASI:

GÜNAY (GAZİANTEP)

HUGO (TRABZONSPOR), LİMA (BAŞAKŞEHİR), SERDAR AZİZ (FENERBAHÇE)

FALL (KASIMPAŞA), BAKASETAS (TRABZONSPOR), BERKAN (GALATASARAY), BELHANDA (ADANA DS)

GULDBRONSEN (ADANA DS), BATSHUAYİ (FENERBAHÇE), ONYEKURU (ADANA DS)

ALKIŞI ALANLAR:

ANDRE PİRLO

Andre Pirlo deyince İtalya'da akan sular da durur adeta. Bir futbol yıldızı, hatta büyük bir usta. Juventus, Milan, İtalya. Ne golleri var, ne unutulmaz maçları, sayısız kupaları. Türkiye'ye geleceğini duyunca inanamamıştım. Karagümrük'ün teknik direktörü olmasına şaşırmıştım. Hele de takım kötü başlayınca lige gider sanmıştım. Gitmedi. İnat etti, takımı diriltti. Futbolcu olarak yıldız olduğunu teknik direktörlükte de gösterebileceğini gösterdi. 4 golle geçtiler Kayseri'de Kayserispor'u da. Selam sana büyük usta.

CEZA TAHTASI:

TFF VE BÜYÜKEKŞİ

Futbolun bu hale gelmesinde kulüpler de suçlu. Başkanlar da yöneticiler de hatta bir grup medya da. Ama en büyük kabahat bence ne yapacağını bilemeyen Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanı Mehmet Büyükekşi'de. Sağolsun; bir haftadır gündemi değiştiriverdiler Türkiye'de. VAR kayıtlarını açıklamak az iş mi? Vallahi çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.