Sıcak hava turistleri durduramadı şemsiyeyle gezdiler

İstanbul, son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklarla bunaltıcı bir hava yaşıyor. Türkiye genelinde hissedilen “eyyam-ı bahur” adı verilen Afrika sıcaklıklarının etkisi, özellikle İstanbul’da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı’nda, güneşin kavurucu etkisinden korunmak isteyen turistler şemsiye ile gezmeyi tercih etti. Şemsiyelerle dolaşan turistler dikkat çekerken, bazı vatandaşlar ise Gezi Parkı’nda gölgede serinlemeyi seçti. Parkta serinlemeye çalışan sadece insanlar değildi; kuşlar ve bir köpeğin Gezi Parkı’ndaki su havuzuna girerek serinlemeye çalıştığı anlar da dikkat çekti.