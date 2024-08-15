Sıcak hava turistleri durduramadı şemsiyeyle gezdiler

Kaynak: İHA
Sıcak hava turistleri durduramadı şemsiyeyle gezdiler

İstanbul’da etkili olan yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Taksim Meydanı’nda turistler şemsiye ile gezerken, bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti.

İstanbul, son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklarla bunaltıcı bir hava yaşıyor. Türkiye genelinde hissedilen “eyyam-ı bahur” adı verilen Afrika sıcaklıklarının etkisi, özellikle İstanbul’da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı’nda, güneşin kavurucu etkisinden korunmak isteyen turistler şemsiye ile gezmeyi tercih etti. Şemsiyelerle dolaşan turistler dikkat çekerken, bazı vatandaşlar ise Gezi Parkı’nda gölgede serinlemeyi seçti. Parkta serinlemeye çalışan sadece insanlar değildi; kuşlar ve bir köpeğin Gezi Parkı’ndaki su havuzuna girerek serinlemeye çalıştığı anlar da dikkat çekti.

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