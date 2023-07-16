Sıcak havada serinlemenin faturası ağır oldu. 1 günlük elektrik faturası 3 milyara dayandı

Aşırı sıcaklarla boğuşan Türkiye, günlük elektrik tüketiminde önceki gün, 2023’ün rekoruna imza attı. Yurt genelinde bunalan herkes klimaya koştu; elektriğin 1 günlük faturası 2.8 milyar TL lira oldu.

Milliyet'teki habere göre Türkiye’de elektrik tüketiminde önceki gün 1 milyon 77 bin megavatsaatle (kWh) günlük bazda rekor kırılırken; bunun parasal karşılığı, tarifelerin ortalamaları üzerinden hesaplandığında, 2 milyar 778 milyon TL oldu.

Gün içinde en düşük elektrik tüketimi 34.6 bin megavatla sabah saat 07.00’de gerçekleşti. En yüksek elektrik tüketimi ise 51.2 bin megavatla öğleden sonra 16.00’da görüldü.

KESİNTİ UYARISI

Elektrik tüketiminde rekor; mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden sıcaklarla artan klima ve sulama kullanımı ile sanayi üretimiyle birlikte geldi.

Uzmanlar, kurak geçen yazda elektrik kullanımının daha da artması halinde bölgesel elektrik kesintilerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Kesintilerin, başta İstanbul-Kocaeli-Bursa hattı ile Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yoğun kullanımın olduğu bölgelerde görülebileceği ifade edildi.

"TALEP BEKLENENDEN YÜKSEK"

Bu yıl temmuz ayı öncesinde havaların serin gitmesi ve fiyatlardaki artışlar nedeniyle klima talebinin son dakikaya bırakıldığını anlatan Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, “Talep beklediğimizden çok yüksek” dedi.

Son günlerde çok yüksek talep olduğunu değerlendirdiği klima alanında servis eksikliği nedeniyle talebin vantilatör, soğutucu gibi alanlara da kaydığını vurgulayan Ali Yıldız, “Günübirlik kurulum isteyenler servislerden çok ileri tarihlere kurulum randevusu bulabildiği için klima alımından vazgeçebiliyor. Diğer taraftan havaların sıcak gideceği öngörüsüyle alım talebini somutlaştıranların da sayısı fazla” dedi.

Havaların ani şekilde ısınması ve şehirlerde kaydedilen yüksek sıcaklıklar, klimaya olan talebi çok hızlı artırdı. Beyaz eşya mağazalarına giren her 10 kişiden 7’sinin klima ve benzeri soğutucu için geldiğini anlatan Ali Yıldız, hızlı ve çok yüksek sıcaklar karşısında insanların klima almaya yöneldiğini söyledi.