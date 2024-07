Sıcak havalarda isilik olmamak için neler yapılır? İşte uzman görüşleri...

Sıcaklarda kritik isilik önerileri

Sıcak yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan bir cilt sorunu olan isilik, ter bezlerinin tıkanması sonucu kırmızı, kaşıntılı kabarcıklar ile kendini gösterir.

Özellikle bebeklerde ve çocuklarda yaygın görülen isilik, yetişkinleri de etkileyebilir.

Uzman Görüşleri:

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Güngör, artan hava sıcaklığı ve nemin ter bezlerinin tıkanmasına yol açarak isiliğe sebep olduğunu belirtti.

Ayrıca, Dr. Ayşegül Yalçınkaya İyidal, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda isilik görülme sıklığının arttığını ve düzenli olarak ılık su ile duş almanın önemine vurgu yaptı.

Dermatolog Dr. Ayşe Gül Yılmaz:

"Sıcak havalarda bol su içmek, terlemeyi artırarak ter bezlerinin tıkanmasını önler ve isilik oluşumunu engeller."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Atilla Cengiz

"Bebeklerinizi kat kat giydirmekten kaçının ve pamuklu, bol giysiler tercih edin. Sık sık ılık su ile banyo yaptırın ve terli kaldıklarında hemen kıyafetlerini değiştirin."

Bilimsel Araştırmalar:

Journal of the American Academy of Dermatology: 2018 yılında yapılan bir araştırmada, bol su içmenin ve terlemeyi teşvik eden egzersizlerin isilik oluşum riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

Pediatrics: 2020 yılında yayınlanan bir çalışmada, bebeklerde isilik oluşumunu önlemek için pamuklu giysilerin sentetik giysilere tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kritik Öneriler...

Sıcak ve nemli ortamlardan kaçının. Mümkünse klimalı ortamlarda bulunun veya serin duşlar alın.

Sentetik kumaşlardan kaçının. Pamuklu, keten gibi doğal liflerden üretilmiş bol ve rahat giysiler tercih edin.

Terlediğinizde kıyafetlerinizi değiştirin. Islak veya nemli kalmak isilik oluşumunu tetikleyebilir.

Bebek bezlerini sık sık değiştirin. Bebeklerde isilik en çok alt bölgede görülür. Bu nedenle bezleri sık sık değiştirmek ve cildin hava almasını sağlamak önemli.

Kaşıntılı bölgeleri kaşımaktan kaçının. Kaşımak isilik lezyonlarını daha da tahriş edebilir ve enfeksiyona yol açabilir.

Cildinizi tahriş edebilecek sabunlardan ve losyonlardan kaçının. Hafif ve hipoalerjenik ürünler tercih edin.