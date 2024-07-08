Migren hastalarına yaz uyarıları

Yaz mevsimi, güneşli havaları ve açık hava aktiviteleri ile güzel olsa da, migren hastaları için bazı riskler de barındırdığı biliniyor.

Sıcaklık artışı, dehidrasyon ve güneş ışığı gibi faktörler migren ataklarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Migren hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve atak sıklığını azaltmak için, uzman hekimlerin önerilerine uyulması ve düzenli tıbbi takip yapılması büyük önem taşımakta.

Uzman Görüşleri:

Uzman Nörolog Dr. İlknur Altaylı Ener, migrenin tedavisinde botoksun başarıyla kullanıldığını ve bu yöntemin konforlu bir alternatif sunduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yılmaz:

"Migren hastaları, yaz aylarında serin ve güneş ışığından korunaklı ortamlarda kalmaya özen göstermelidir. Sıcak havalarda sıvı tüketimini de artırmak önemlidir."

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çelik:

"Migren ataklarını tetikleyen diğer faktörlerden de kaçınmak gerekir. Alkol, kafein ve bazı besinler de migreni tetikleyebilir."

Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Kalkan:

"Migren tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar güneş hassasiyetini artırabilir. Bu nedenle güneş kremi kullanımı ve güneş ışınlarından korunma ekstra önem taşır."

Bilimsel Araştırmalar:

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre, her 5 kadından biri ve her 10 erkekten biri migren hastasıdır ve bu durum, tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşam kalitesine ciddi zarar verebilir.

Bilimsel çalışmalar, migren sırasında beyinde neler olduğunu ve migrenle başa çıkmak için yeni ilaçlar geliştirme konusunda umut verici sonuçlar ortaya koymakta.

2020 yılında yapılan bir araştırma, sıcak hava dalgalarının migren ataklarının sıklığını ve şiddetini %20 oranında artırabileceğini gösterdi.

2018 yılında yapılan bir başka araştırma ise dehidrasyonun migren ataklarının sıklığını ve süresini önemli ölçüde artırabileceğini buldu.

2017 yılında yapılan bir çalışma ise migren hastalarının güneş ışığına karşı daha hassas olduğunu ve güneş ışığının migren ataklarını tetikleyebileceğini gösterdi.

Migren hastalarının yaz aylarında dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar:

Bol su içmek ve dehidrasyondan kaçınmak

Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak

Serin ve güneş ışığından korunaklı ortamlarda kalmak

Düzenli egzersiz yapmak

Sağlıklı ve dengeli beslenmek

Migren ataklarını tetikleyen faktörlerden kaçınmak (alkol, kafein, belirli besinler vb.)

Gerekirse migren tedavisinde kullanılan ilaçları düzenli olarak kullanmak

Migren atakları şiddetli veya sık ise doktora başvurmak