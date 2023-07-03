Sıcak havalarda su en az ne kadar tüketilmeli? Ölümcül sıcaklara karşı uzmanlar uyardı

Editör: Naim Arıoğlu

Aşırı sıcakların gelmesiyle birlikte ölüm konusunda insanlar korktu. Bu süreçte öldürücü sıcaklardan korunma yolları aranmaya devam ediyor.

Uzmanlar aşırıcı sıcaklara karşı vatandaşları uyararak, sıcak havalarda susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Dr. Rengin Yiğit, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığı söyledi.

SICAKLIK İNSANI NASIL ÖLDÜRÜR?

37 ila 37,5 derece arasında normal kabul edilen vücut ısısının 41,5 dereceyi geçmesi durumuna hipertermi adı veriliyor. Hipertermi beyne kalıcı zararlar verebilir ve öldürücü olabilir.

AŞIRI SICAK HAVALAR İNSANLARA NEDEN ZARAR VERİR?

Vücut sıcaklığındaki artış merkezi sinir sistemini ve kan dolaşımını etkiler. Vücut sıcaklığının 40°C’yi aşması durumunda ise beyinde, kalpte, böbreklerde ve kaslarda ciddi hasarlar oluşabilir ve bilinç kaybı ortaya çıkabilir. Sıcak çarpması olarak isimlendirilen bu durum tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir rahatsızlıktır.