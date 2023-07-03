Sıcak havalarda su en az ne kadar tüketilmeli? Ölümcül sıcaklara karşı uzmanlar uyardı

Uzmanlardan gelen uyarılarda, sıcak havalarda susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmeli denildi.

Sıcak havalarda su en az ne kadar tüketilmeli? Ölümcül sıcaklara karşı uzmanlar uyardı

Editör: Naim Arıoğlu

Aşırı sıcakların gelmesiyle birlikte ölüm konusunda insanlar korktu. Bu süreçte öldürücü sıcaklardan korunma yolları aranmaya devam ediyor.

Uzmanlar aşırıcı sıcaklara karşı vatandaşları uyararak, sıcak havalarda susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Dr. Rengin Yiğit, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığı söyledi.

SICAKLIK İNSANI NASIL ÖLDÜRÜR?

37 ila 37,5 derece arasında normal kabul edilen vücut ısısının 41,5 dereceyi geçmesi durumuna hipertermi adı veriliyor. Hipertermi beyne kalıcı zararlar verebilir ve öldürücü olabilir.

AŞIRI SICAK HAVALAR İNSANLARA NEDEN ZARAR VERİR?

Vücut sıcaklığındaki artış merkezi sinir sistemini ve kan dolaşımını etkiler. Vücut sıcaklığının 40°C’yi aşması durumunda ise beyinde, kalpte, böbreklerde ve kaslarda ciddi hasarlar oluşabilir ve bilinç kaybı ortaya çıkabilir. Sıcak çarpması olarak isimlendirilen bu durum tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir rahatsızlıktır.

İlgili Haberler
Öldürücü sıcaklara vatandaşlar böyle çözüm buldu
Öne Çıkanlar
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Son Haberler
Steam'den yapay zeka içerikli oyunlar için açıklama Teknoloji - Otomotiv
Steam'den yapay zeka içerikli oyunlar için açıklama
Çocuklardan uzak tutun. Yutarlarsa ölümcül tehlike Sağlık
Çocuklardan uzak tutun. Yutarlarsa ölümcül tehlike
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi Ekonomi
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı Spor
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var Güncel
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı Sağlık
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor