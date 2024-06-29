Sıcaklardan bunalan inekler Kilyos halk plajında serinledi

Kaynak: İHA
Sıcaklardan bunalan inekler Kilyos halk plajında serinledi

İstanbul'da sıcaklardan bunalan inekler, Kilyos'taki halk plajında vatandaşların arasında dolaşıp deniz kenarında serinledi. Bu ilginç anlar plajdaki vatandaşların ilgisini çekti ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından kaçan bir grup inek, Kilyos'taki halk plajında serinlemeyi tercih etti. Vatandaşların arasında dolaşan ve deniz kenarında vakit geçiren inekler, plajda ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Plajda bulunanlar, ineklerin deniz kenarındaki bu sıra dışı serinleme yöntemini şaşkınlıkla izledi. İnternet kullanıcılarının da ilgisini çeken bu anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük beğeni topladı. Birçok kişi, ineklerin plajdaki bu doğal davranışlarını sevimli ve komik buldu.

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