Sıcaklardan bunalan inekler Kilyos halk plajında serinledi

İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından kaçan bir grup inek, Kilyos'taki halk plajında serinlemeyi tercih etti. Vatandaşların arasında dolaşan ve deniz kenarında vakit geçiren inekler, plajda ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Plajda bulunanlar, ineklerin deniz kenarındaki bu sıra dışı serinleme yöntemini şaşkınlıkla izledi. İnternet kullanıcılarının da ilgisini çeken bu anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük beğeni topladı. Birçok kişi, ineklerin plajdaki bu doğal davranışlarını sevimli ve komik buldu.