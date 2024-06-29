Karadeniz'in dibinde romantik evlilik teklifi

Ordu'da unutulmaz bir evlilik teklifi gerçekleşti. Tokat'ta görev yapan sağlık personelleri Adanalı Sefa Türel (27) ve Ordulu Damlanur Sarı (27), bir süre önce tanışıp nişanlanmıştı. Türel, nişanlısına özel ve romantik bir an yaşatmak için denizin altında evlilik teklifi yapmaya karar verdi.

Türel, bu sürprizi için gerekli hazırlıkları yaparak nişanlısını deniz kenarına götürdü. Denizin altına dalan çift, burada Türel’in evlilik teklifiyle karşılaştı. Damlanur Sarı’nın ‘evet’ yanıtı vermesiyle birlikte, bu unutulmaz an kameralarla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.