Şiddet gördüğü iddiasıyla kocasını öldüren sanık hakim karşısında. Kan donduran ifade

Burdur’da eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ayşe I, ilk duruşmada savunma yaptı.

KAYNAK: AA
Şiddet gördüğü iddiasıyla kocasını öldüren sanık hakim karşısında. Kan donduran ifade

Sanık, eşinin kendisine ve kız kardeşine tecavüz ettiğini, sürekli şiddet gördüğünü ve öldürmek kastıyla hareket etmediğini söyledi.

10 yıl boyunca şiddet gördüğünü anlattı

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Ayşe I, eşinin kendisine tecavüz ederek evlenmeye zorladığını, evlendikten sonra da şiddetin devam ettiğini anlattı. Sanık, eşinin kolunu kırdığını, bacağından bıçakladığını, kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini, çocuklarını da kabullenmediğini ifade etti. Sanık, olay günü eşinin elinde içki şişesiyle eve geldiğini, hasta oğlunu sarstığını, kendisine vurduğunu ve tehdit ettiğini belirtti. Sanık, silahı alıp odadan çıkarmak isterken silahın ateş aldığını, gerisini hatırlamadığını söyledi.

Savcı ve avukat beraat istedi

Sanığın avukatı Evren Çıldır, müvekkilinin "Örselenmiş kadın sendromu"nda olduğunu, mahkeme heyetinin dikkate almasını talep etti. Savcı da mütalaasında, söz konusu söylemlerin, eleştiri hakkı kapsamında olduğunu belirterek, sanığın beraatini talep etti. Mahkeme, tanık beyanlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay nasıl olmuştu?

Olay, 28 Mayıs’ta Burdur’un merkeze bağlı Düğer köyünde meydana gelmişti. Ayşe I, eşi İsmail I’yi (32) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç çocuk annesi kadın tutuklanmıştı.

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Foto: İHA

Video: İHA

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