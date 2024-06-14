Şiddetli lodos cami bahçesinde ağacı devirdi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi'nde bulunan Turgutalp Camii'nde, şiddetli lodos nedeniyle kökünden kırılan bir ağaç, cuma namazı için cami bahçesinde bulunan cemaatin üzerine devrildi. Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Lodosun etkisiyle kökünden kırılan ağaç, cami bahçesinde namaz kılan 46 yaşındaki Hasan A.'nın üzerine devrildi. Olayı gören cemaat üyeleri, hızlı bir şekilde yaralıya yardım ederek ağacın altından çıkardılar. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hasan A., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.