Sıcak havaya rağmen klimayı çalıştırmayan otobüs şoförüyle tartıştılar

Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yüksek nem oranı, toplu ulaşım kullanan vatandaşların klimayı açmayan otobüs şoförleriyle tartışmasına sebep oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ve nem oranının yüzde 40'ı geçtiği hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde, halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcuları çileden çıkardı.

Toplu taşıma araçlarında klimaların yetersiz çalıştırılması veya hiç çalıştırılmaması, özellikle uzun yolculuklarda vatandaşların ciddi rahatsızlık yaşamasına neden oldu. Sıcak havanın etkisiyle bunalan yolcular, şoförlere isyan ederek durumu protesto etti. Yolcular, serinlemek için otobüslerin klimalarının sürekli çalıştırılmasını talep etti.