Şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti
Bolivya'da, şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde son 3 ayda 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, başta La Paz olmak üzere birçok şehirde etkili olan yağışlar çok sayıda can kaybına ve hasara sebep oldu.

Ülkede yağmur mevsiminin başladığı sene başından bu yana 52 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların 133 kasabada sele sebep olduğu ve 51 bin 668 kişinin bu durumdan etkilendiği aktarıldı.

911 evin yıkıldığı, 1251 evin de kısmen hasar aldığı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde "kırmızı alarm" ilan edildiği belirtildi.

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