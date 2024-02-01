Siemens, Heliox’u satın aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Siemens, Heliox’u satın aldı
Siemens AG, elektrikli otobüslere, elektrikli kamyon filolarına ve binek araçlara hizmet veren DC hızlı şarj çözümleri sunan teknoloji şirketi Heliox’u satın aldığını açıkladı.

Dijitalizasyon ve teknoloji şirketi Siemens, mevcut e-Mobilite şarj gamını tamamlayıcı nitelikte önemli bir satın alma gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, elektrikli otobüsler, elektrikli kamyon filoları ve binek araçlara hizmet veren DC hızlı şarj çözümlerinde teknoloji lideri konumunda bulunan Heliox’u satın aldı. Böylece şirket, e-Mobilite’nin hem günden güne büyüyen elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon pazarına hem de çözümlerine yönelik ürün ve hizmetlerinin kapsamını genişletti. Şirketin portföyüne depolar ve yol üstü şarj için 40 kilovattan (kW) megavata kadar şarj çözümlerini kapsayan yeni ürün ve hizmetler eklendi. Heliox’un portföyü Siemens’in başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere farklı pazarlara erişimini genişletirken, güç elektroniği alanındaki kabiliyetlerini de pekiştiriyor. Heliox’un mobil, ölçeklenebilir ve paralel şarj çözümleri sayesinde Siemens, yeni girdiği pazarlara daha etkili hizmet verebilecek. Öte yandan Heliox’un satın alınması, dijitalleşme ve yazılım fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEKİ MÜŞTERİLERE HİZMET SUNACAK

Satın almaya ilişkin bir açıklama yapan Siemens AG Yönetim Kurulu üyesi ve Akıllı Altyapı CEO’su Matthias Rebellius,Elektrikli araç şarj altyapısı pazarında daha önce benzeri görülmemiş bir büyümeye tanıklık ediyoruz. Elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon filoları için DC hızlı şarj çözümleri, bu alanın en hızlı büyüyen segmenti kabul ediliyor. Heliox’un satın alınmasıyla birlikte Siemens e-Mobilite, dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha etkin hizmet sunabilecek” dedi.

ÜRÜN VE HİZMETLER ÇEŞİTLENİYOR

Siemens Akıllı Altyapılar bünyesinde faaliyet gösteren Siemens e-Mobilite, IoT destekli yazılım ve donanımın yanı sıra çok sayıda uygulama için 11 kW’tan 1 megavata kadar AC ve DC şarj çözümleri sunuyor. Merkezi Hollanda’da bulunan ve yaklaşık 330 çalışanı bulunan Heliox ise DC hızlı şarj çözümlerinin yanı sıra şarj cihazı izleme ve enerji yönetimi hizmetleri de veriyor. Bu sayede Siemens e-Mobilite’nin nesnelerin interneti (IoT) ürün portföyü genişlerken, dijitalleşme ve yazılım alanında sunduğu ürün ve hizmetler de çeşitleniyor.

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