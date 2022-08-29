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Burnumuzun dibindeki şifa deposu salatalık

Diyetlerin vazgeçilmezi olan salatalığın insan vücuduna birço yararı var. İşte o yararlar

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:47
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:48
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Şifa deposu salatalık

Burnumuzun dibindeki şifa deposu salatalık
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Salatalığın büyük kısmı suyadan oluştuğu için hem atıştırmalık hem de diyetlerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor.Salatalığın içeriğinde yağ ve kalori oranı oldukça düşük.

C ve K vitamini deposu olan salatalık beslenme konusunda çok önemli faydalar sağlıyor. İşte salatalığın bilinmeyen yararları.

KANSERE KARŞI KORUMA KALKANI
Salatalık çok güçlü bir antioksidan. Kanser riskini artıran serbest radikallerle mücadele eden salatalık kansere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Bu nedenle salatalığı günlük beslenmenize dahil etmenizde çok büyük fayda var.

BAŞ AĞRISINI DİNDİRİYOR
Baş ağrısı çoğunlukla vücut susuz kaldığı için oluştuğundan tüketilmesi kesinlikle öneriliyor.

ETKİLİ BİR DETOKS
İdrar söktürücü etkisi olan salatalık aynı zamanda ciğerleri ve bağırsakları temizliyor, kandaki toksini atıyor

KİLO VERDİRİYOR
Lifli bir meyve olan balatalık diyetlerin baş tacı…

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
K vitamini barındırdığı için kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca regl döneminde tüketilmesi öneriliyor.

CİLT BAKIMINDA ETKİLİ
Salatalığın cilt için iyi olduğunu bilmeyen yoktur sanıyoruz.

SU İHTİYACINA BİREBİR
Salatalığın yüzde 96’sı su. Yani 1 adet salatalık 1 bardak su demek.

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