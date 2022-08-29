Burnumuzun dibindeki şifa deposu salatalık

Salatalığın büyük kısmı suyadan oluştuğu için hem atıştırmalık hem de diyetlerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor.Salatalığın içeriğinde yağ ve kalori oranı oldukça düşük.

C ve K vitamini deposu olan salatalık beslenme konusunda çok önemli faydalar sağlıyor. İşte salatalığın bilinmeyen yararları.

KANSERE KARŞI KORUMA KALKANI

Salatalık çok güçlü bir antioksidan. Kanser riskini artıran serbest radikallerle mücadele eden salatalık kansere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Bu nedenle salatalığı günlük beslenmenize dahil etmenizde çok büyük fayda var.



BAŞ AĞRISINI DİNDİRİYOR

Baş ağrısı çoğunlukla vücut susuz kaldığı için oluştuğundan tüketilmesi kesinlikle öneriliyor.

ETKİLİ BİR DETOKS

İdrar söktürücü etkisi olan salatalık aynı zamanda ciğerleri ve bağırsakları temizliyor, kandaki toksini atıyor

KİLO VERDİRİYOR

Lifli bir meyve olan balatalık diyetlerin baş tacı…

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

K vitamini barındırdığı için kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca regl döneminde tüketilmesi öneriliyor.

CİLT BAKIMINDA ETKİLİ

Salatalığın cilt için iyi olduğunu bilmeyen yoktur sanıyoruz.



SU İHTİYACINA BİREBİR

Salatalığın yüzde 96’sı su. Yani 1 adet salatalık 1 bardak su demek.