Şifa saçan ot ortaya çıktı. Boğmaca ve öksürükte şikayetlerini gideriyor. Sara hastalığa faydalı

Doğal besinler, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlık sorunlarına çare bulmak için insanların tercih ettiği bir seçenek olmaya devam etmesi dikkat çekti.

Bu besinler arasında, boğmaca ve öksürüğe iyi gelen, sara hastalığına fayda sağlayan ayıgülü otu da yer aldığı bildirildi.

Ayıgülü otu, diğer adıyla şakayık otu, felç gibi korkulan bir rahatsızlığa karşı da etkili bir bitki olduğunun altı çizildi.

Ayıgülü otunun özellikleri ve kullanımı hakkında bilinmesi gerekenlerin şunlar olduğu ifade edildi:

AYIGÜLÜ OTU NEDİR?

Ayıgülü otu, düğünçiçeğigiller familyasına ait, çok yıllık bir bitki türü olduğu bildirildi. Otsu veya odunsu bir gövdeye sahip olduğunun altı çizildi. Çeşitlerinin çok olduğu vurgulandı.

Tıbbi olarak kullanılan şakayık, pembe ya da kırmızı renkli çiçekler açan, 70 cm boyunda bir bitki olduğu ifade edildi.

Yaprakları parçalı olmasıyla biliniyor. Kökünde, uçucu yağ, nişasta, şeker, peanol ve peregrinin gibi bileşikler bulunduğu ve kökleri, ev ilaçlarında kullanıldığı bildirildi.

AYIGÜLÜ OTU FAYDALARI

Ayıgülü otunun sağlığa pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

-Boğmaca ve öksürük gibi solunum yolu hastalıklarının belirtilerini azaltır.

-Sara hastalığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi vardır.

-Sinir sistemini sakinleştirir ve stresi azaltır.

-Nikris ve kas kramplarına karşı rahatlatıcıdır.

-Kökü kaynatılarak bal ile karıştırılıp içildiğinde, kanı temizler ve kanamayı durdurur.

-Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. 15 gram kitre ile yutulduğunda, vücuttaki zararlı maddeleri atar.

-Felç, siyatik, kabus ve kanama gibi ciddi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

-15 gram içildiğinde, gaz sorununu giderir. Karaciğer ve böbrek sağlığına iyi gelir.

-Verem hastalığına karşı destekleyicidir.

-Temre gibi cilt hastalıklarına karşı iyileştiricidir.

AYIGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Ayıgülü otunu kullanmanın en yaygın yolu, çay yapmak olduğu önerildi. Bunun için, bir tatlı kaşığı ayıgülü otu, bir demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su eklenmesi tavsiye edildi.

5-10 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilmesi önerildi.

UYARI: Ayıgülü otu, aşırı dozda kullanıldığında zehirli olabilir. Tariflere uygun şekilde ve kısa süreli olarak kullanılmalıdır. Hamileler, emzirenler ve alerjisi olanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.