TOGG'dan satışları patlatacak kampanya. 800 lirasına sıfır faiz

Kaynak: Haber Merkezi
TOGG'dan satışları patlatacak kampanya. 800 lirasına sıfır faiz
Togg açıkladığı Nisan ayı kampanyalarında T10X modeli satışlarında 800 liraya varan faizsiz kredi seçeneği bulunduğunu duyurdu.

TOGG satın almak için bekleyenlere güzel haber Nisan ayı kampanyası ile geldi. TOGG hem 12 vade seçeneği hem de sıfır faizli kredi seçenekleri ile T10X satacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun (TOGG), açıkladı Nisan ayında bir kampanyası otomotiv piyasasını salladı. Bir ay boyunca uygulanacak kampanya ile vatandaşlar TOGG'un yeni modeli T10X'e sıfır faiz avantajı ile ulaşabilecekler.

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800 BİN TL KREDİ, YÜZDE SIFIR FAİZLE VERİLECEK

TOGG duyurduğu kampanyaya göre T10X için özel satış planı hazırlandı. T10X Nisan ayı boyunca 800 bin TL kredi için yüzde 0 faiz uygulayacak. Böylece satış fiyatı 1 milyon 823 bin lira olan T10X uygun ödeme seçenekleri ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Diğer yandan kredi vadesi ise 12 ay olacak.

TOGG almak için fırsat bekleyen vatandaşlar için ise ikinci bir güzel haber olarak kampanyada çekiliş veya bekleme süresinin kaldırılmış olması.

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