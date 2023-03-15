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Sigara sağır edebilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, sigara ve işitme kaybı arasındaki tehlikeli bağlantı açıkladı. İşte o çarpıcı ayrıntılar…

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 07:34
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Sigara sağır ediyor

Sigara sağır edebilir
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Sigara içme alışkanlığınızla bağıntılı sağlığınızı tehdit eden riskler bunlarla sınırlı değildir. Eğer sigara içiyorsanız – ya da sigara içen biri ile yaşıyorsanız – işitme sağlığınız da risk altında olabilir.

American Medical Association Dergisi’nde yayınlanan bilimsel makaleye göre, sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla işitme kaybına yakalanma oranının yüzde 70 daha yüksek olduğunu belirtildi. Çalışma aynı zamanda, sigara içmeyip de sigara içen biriyle yaşayanların, böyle bir etkiye maruz kalmayanlara kıyasla iki kat daha fazla işitme kaybı riskine sahip olduklarını söylüyor. İşitme uzmanları 1962’de yapılan ilk çalışmadan bu yana sigara içilmesinin işitme kaybına katkıda bulunduğundan şüpheleniyorlar. Bununla birlikte, devam eden çalışmalar da bunu doğrulamaktadır.

SİGARA DUMANINA MARUZ KALANLAR DA BİLE OLABİLİYOR

Genç yaştaki içiciler de işitme kaybı riskiyle karşı karşıyadır. New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, sigara dumanına maruz kalan gençlerin, maruz kalmayanlara kıyasla iki ya da üç kat daha fazla işitme kaybına uğradıklarını buldu. Sigara, işitme sağlığını çeşitli şekillerde etkiler. Sigara, formaldehit, arsenik, amonyak, hidrojen siyanür ve nikotin gibi bir çok kötü kimyasal madde içerir. Nikotin ve karbon monoksit oksijen seviyelerini azaltır ve saç dökülmesini engellemekten sorumlu iç kulağınız da dahil olmak üzere vücudunuzdaki kan damarlarını sıkıştırır.

Sigara içmek vücuttaki hücrelere zarar verir ve bunları DNA’ya zarar verebilecek ve hastalık yaratabilen serbest radikaller haline getirir. Sigara, sizi yüksek seslere daha duyarlı hale getirebilir ve bu nedenle gürültüye bağlı işitme kaybına karşı daha duyarlı hale gelebilirsiniz.
Nikotin, beyinde işitmeyle görevli olan işitme sinirindeki nörotransmitterleri etkiliyor.

Nikotin, kulak çınlaması ve baş dönmesine neden olabilir.

Sigara östaki tüpünü ve orta kulak astarını tahriş eder.

Araştırmalar, bir kişinin sigara içmeye ne kadar uzun süre devam ederse işitme sağlığındaki hasarın da o kadar fazla olduğunu gösteriyor.

SİGARAYI BIRAKIRSANIZ…

Sigara içtiğiniz yıllarda geliştirdiğiniz herhangi bir sensörinöral işitme kaybını geri alamazsanız da, sigarayı bırakırsanız nikotinle bağıntılı olan herhangi bir işitme kaybının önüne geçmiş olursunuz. Sigaradan dolayı bir işitme kaybı yaşıyorsanız, yapacağınız ilk iş işitme kliniklerini ziyaret edip gerekli testleri yaptırmak olmalıdır.

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