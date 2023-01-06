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Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara kaç TL oldu?

Yeni yıl zammı Ocak ayı itibariyle pek çok üründe kendini hissettirdi. Bu ürünlerden biri de sigara oldu. Philip Morris, JTI ve Bat grubu sigaralarına zam geldi. Sigara kullanıcıları sigaralara ne kadar zam geldiğini ve kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara kaç TL oldu?

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:19
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Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara kaç TL oldu?

Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara kaç TL oldu?
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Ocak ayıyla gıdadan giyime pek çok ürüne zam gelmeye başladı. Önce biraya sonrasında ise sigara grubuna zam geldi. . Philip Morris, JTI ve Bat grubu sigaralarına gelen zam merak ediliyor. Peki, Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara kaç TL oldu?

Yeni yıla girilmesiyle gıdadan temizliğe, enerjiden giyime birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Dün biraya gelen zammın ardından bugün de sigaraya zam geldi.

SİGARA KAÇ TL OLDU?

Philip Morris, JTI ve Bat grubu üst üste yeni fiyatları yayınlamaya başladı. Paket başına fiyat 4 TL arttı. Yeni liste 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

Philip Morris grubunun en ucuz sigarası 33 TL, en pahalı sigarası 38 TL oldu. JTI grubunda en ucuz sigara 33 TL, en pahalı sigara 36 TL'ye çıktı. Bat grubunda ise en ucuz sigaranın fiyatı 32 TL, en pahalı sigaranın ise 37 TL'ye yükseldi.

BİRAYA DA ZAM GELMİŞTİ

4 Ocak tarihinde de biraya yüzde 35 oranında zam gelmişti. Zam sonrası en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye, 28 TL'ye satılan biralar ise 38 TL'ye çıktı. 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.

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