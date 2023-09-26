Sigarayı bıraktırmada başarının yolları ortaya çıktı. Uzman uyarılarını sıraladı

Doç. Dr. Onur Öztürk, “Seanslara sık gelen bir hastanın başarılı olma ihtimali çok daha yüksektir. Buradaki asıl başarımızın sebebi seans sıklığımızdır” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Sigarayı bıraktırmada başarının yolları ortaya çıktı. Uzman uyarılarını sıraladı

Bünyesinde bulunan apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavi, mezoterapi, larva, kupa ve hacamat tedavileri ile şifa dağıtan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, ayrıca sigara bıraktırmada yoğun çalışmalar yürütüyor. Uzman doktor ve sağlık çalışanları ile birlikte geleneksel tamamlayıcı tıp ile birlikte bütünleyici bir tedavi yürüten ekip, insanlara sigarayı bıraktırmaya çalışıyor.

Doç. Dr. Onur Öztürk, artan sigara kullanıma karşı uyarılarda bulunan ve sigara bıraktırmada Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisindeki Sigara Bıraktırma Kliniği’nin oldukça başarılı olduğunu ifade eden

"DÜNYANIN GELMİŞ, GEÇMİŞ EN BÜYÜK PROBLEMİ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren GETAT Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Onur Öztürk, "Bu işe uzun yıllarca vakit harcamış, emek vermiş bir hekim olarak; dünyanın gelmiş geçmiş en büyük problemi diyebilirim. Halen ulaşılabiliyor, her yerde tüketilebiliyor. Farklı sigara ürünlerine ulaşılabiliyor. Her yaştan herkes bu ürünü rahatça kullanıp kendisini rahatça zehirleyebiliyor. Bence her hekim sigarayı nasıl bıraktırabileceğini bilmesi gerekiyor. Bunun eğitimini almak zorundadır. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sigarayı bırakma kliniği ise en doğru yer. Burada eğitim kliniği olarak sigarayı nasıl bıraktıracağımızı öğretiyoruz ve sigara bıraktırma amacıyla hastalarımızı kabul ediyoruz. Yüz yüze hasta kabulü sağlıyoruz. Neredeyse her gün bu hizmeti veriyoruz. Diğer hizmetlerimizin yanında birçok farklı hizmet aynı zamanda vermeye çalışıyoruz. Sigara bıraktırma ise bizim en büyük hizmetlerimizden birisidir. Hastalar ilk geldikleri zaman check-up uygulaması yapıyoruz. Sadece sigarayı bıraktırmıyoruz, diğer hastalıklarına da müdahale ediyoruz. Onların sigara içmesini etkileyecek diğer faktörleri de dışlamaya çalışıyoruz. Onlara bütüncül açıdan yaklaşıyoruz. Bizim sigarayı bıraktırma oranlarımızın diğer kliniklere göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"BURADAKİ ASIL BAŞARIMIZIN SEBEBİ SEANS SIKLIĞIMIZDIR"

Günde 5 ile 10 hasta kabul ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Onur Öztürk, "Biz hastalarımızı haftada bir kez davet ediyoruz. Genellikle aynı gün ve aynı saatte olmasına dikkat ediyoruz. Sigara bıraktırmada en önemli nokta seanslara düzgün gelebilmektir. İlaç tedavisi, davranışsal tedavi veya hastanın uyumu tabii ki bunlar çok önemlidir. Seanslara sık gelen bir hastanın başarılı olma ihtimali çok daha yüksektir. Biz burada çok fazla sayıda hasta kabul edemiyoruz. Tabii ki günde 100 tane hasta bakmıyoruz. Günde 5 ile 10 arası hasta kabul etme durumumuz olabiliyor. Hastalarımızın bırakma ihtimali de ona göre çok fazla oluyor. Bu konuda başka ilaç tedavileri vardır. Bir psikolojik tedaviler vardır. Biz bunları harmanlıyoruz. Üstüne bir de yönettiğimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerinden ekliyoruz. Bunlar hipnoz, akupunktur gibi tedavilerdir. Hastalarımıza bütüncül bir tıp hizmeti vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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