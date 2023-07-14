Siğil tıbbi olarak tedavi edilebilse de kişiler siğil duası okuyarak da siğillerinin şifa bulmasını beklemektedir. Peki, siğil duası nedir? Siğil için hangi dua okunur?

SİĞİL NEDİR?

İnsan vücudunda birçok yerde ortaya çıkan siğiller insana deri üzerinde bir açıktan giren popillom adlı bir virüs nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle ellerde daha sık rastlanan siğilin bağışıklık sistemindeki zayıflamadan da kolaylıkla üreyebildiği görülmektedir.

Siğiller tıbbi olarak tedavi edilebildikleri gibi geçmiş dönemlerde uygulanan siğil duası okuma ile de tedavi edilebilmektedir.

SİĞİL İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Siğil üzerine okunarak zamanla iyileşme beklenen dualar bulunmaktadır. Bunlar tek başına dua ile okunarak iyileşebildiği gibi tıbbi tedavi ve dua okumak suretiyle de iyileşebilmektedir.

‘’Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi. Amin.’’

Duanın anlamı şöyledir:

‘’Büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allahım bendeki siğiller küçült.’’

Duası okunarak siğil olan bölgeye bazı uygulamalara göre tuz sürülerek bazı uygulamalara göre metal sürülerek siğilin yok olmasına dua edilmektedir.

Diğer siğil ve temriye duası olarak okunan dua ise şöyledir:

‘’Em ebramu emran fe inna mübrimun. ‘’

Bu duanın anlamı ise şöyledir:

‘’Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak gerçekte biz işi sağlam tutarız.’’

Hazreti Peygamberin siğiller üzerine okuduğu dua ve uygulama ise şöyledir:

‘’Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi.’’ duası okunarak hem şahadet parmakla siğil üzerine gezdirerek hem de üflenerek bu dua okunmaktadır.