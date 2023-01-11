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Vatandaşlık verilen sığınmacılar AKP ve HDP'ye oy vereceğini açıkladı

Pusula araştırma vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle bir anket gerçekleştirdi. Ankete en çok tercih edilen iki parti AKP ve HDP oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:09
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Sığınmacılar AKP ve HDP'ye oy vereceğini açıkladı

Vatandaşlık verilen sığınmacılar AKP ve HDP'ye oy vereceğini açıkladı
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Pusula Araştırma Şirketi, Hatay'da 3-8 Ocak tarihleri arasında, 2010 yılından sonra vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle yüz yüze görüşerek bir anket gerçekleştirdi.

Şirket, bin 338 anket katılımcısına, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy atarsınız?' diye sordu.

MİLLET İTTİFAKINA OY VERMEDİLER

Saadet Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0,2 olarak ölçüldü.

Sonradan vatandaşlık hakkı kazananların altıncı olarak tercih ettikleri parti ise İYİ Parti oldu. "İYİ Parti'ye oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 0,3.

CHP ise beşinci parti oldu. CHP'ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1,4.

Sonradan vatandaşlık alanlarla yapılan ankette dördüncü parti ise Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi oldu. Deva Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4,8

2010 yılından sonra vatandaşlık alanların en çok tercih ettiği üçüncü parti ise Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi oldu. Gelecek Partisi'ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 6,4 olarak ölçüldü.

AKP FARK ETTİ

Sonradan vatandaşlık alanların en çok tercih ettiği ikinci parti ise HDP. Ankete göre HDP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,5.

Ankete göre sonradan vatandaşların en çok desteklediği parti AKP. Ankete göre, "AKP'ye oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 76,4 oldu.

Ankete katılanların verdiği diğer yanıtlar ise şöyle:

Fikrimi belirtmek istemiyorum: Yüzde 1,3

Kararsız: Yüzde 0,5

 

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Misafir
11.01.2023 18:40
Çok yazık. Suriyeli, Afgan, Pakistanlı ne oldukları belirsiz insanlar memleketimin geleceğine yön verecek. Bu duruma nasıl düştük, biz..  
 
Yusuf
11.01.2023 18:07
Ortakmi acaba bunlar  
 
1950
11.01.2023 17:35
Bunca zahmete ne gerek vardı, gelen Kürtler hdp ye, diğerlerinin akp oy vereceğini bilmek için ankete ne gerek vardı  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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