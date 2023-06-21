Sığırkuyruğu otu ciltteki yaralara iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Sığırkuyruğu otu, ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Sığırkuyruğu otuyla ilgili detaylar...

YARA NEDİR?

Yara, doku bütünlüğünün herhangi bir nedenle bozulması ve bozulduktan sonraki aşama olan iyileşme süresinde meydana gelen dokusal değişimler ile kendini fizyolojik olarak yenileme, onarma durumudur. Kronik yaralar ise kolay kolay iyileşmeyen ve vücutta izler bırakan yaralardır.

SIĞIRKUYRUĞU NASIL KULLANILIR?

Sığırkuyruğu bitkisinin çayı, yağı, sabunu, merhemi, tentürü, tütsüsü, hatta sirkesi bile yapılıyor. Dolayısıyla onu kullanabileceğiniz birçok farklı şekil bulunuyor diyebiliriz.

SIĞIRKUYRUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Güvenilir aktarlardan temin edeceğiniz, çiçekleri ve yaprakları bir arada paketlenen kurutulmuş sığırkuyruğu otunu alın. 1 su bardağı kadar kaynatıp bir kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyip 5-10 dakika arası demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı küçük bir süzgeç yardımıyla süzüp tanelerini içinden ayırın ve biraz ılıdıktan sonra afiyetle tüketin. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz ama dikkat aşırıya kaçmayın.