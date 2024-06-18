Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllar sonra ortaya çıktı

Televizyon dünyası, zamanla birçok kişiyi şöhrete kavuşturdu. Bazı ünlüler, bir dizideki rolleri sayesinde milyonlarca insanın evine misafir oldular ve kariyerlerini aynı çizgide devam ettirdiler.

Ancak bazıları, yıllar geçtikçe farklı yollar seçerek hayatlarını değiştirdiler. İnci Türkay'ın ilk evliliğinden olan oğlu Ali de, ailesiyle birlikte Londra'da yaşamakta.

Bir zamanların sevilen ekran yüzlerinden biri olan Betüş, kendisine yabancı bir ülkede yeni bir yaşam kurdu.

İnci Türkay ve Atilla Saral'ın sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldığı üzere, yakın zamanda Norveç'e bir gezi düzenlediler.

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

51 yaşındaki İnci Türkay, Sihirli Annem dizisindeki Betüş karakteriyle hafızalara kazınan Türk oyuncu ve sunucudur.

Aslen İzmirli olan Türkay, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Trabzon ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı.

2001 yılında Dünya Varmış dizisiyle ilk televizyon deneyimini yaşayan Türkay, 2003 yılında Sihirli Annem dizisinde Betüş rolünü üstlenerek geniş kitleler tarafından tanındı.

Bu diziyle birlikte kariyerinin en önemli çıkışını yapan Türkay, 3 sezon boyunca dizide yer aldı ve milyonlarca izleyicinin sevgisini kazandı.

Sihirli Annem'den sonra bazı projelerde daha yer alan Türkay, 2011 yılında dizinin tekrar yayınlanmasıyla da ekranlara geri döndü.

Kişisel hayatında ise 2004 yılında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evlenen Türkay, bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu. 5 yıl sonra boşanan çift, 2019 yılında ise Atilla Saral ile ikinci evliliğini yaptı.

Evliliklerinin ardından Londra'ya taşınan Türkay ve Saral, burada yeni bir hayat kurdu.

Türkay, Londra'da bir drama kulübü kurarak oyunculuk bilgisini ve deneyimlerini gençlerle paylaşmaya başladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Türkay, Sihirli Annem'deki Betüş karakteriyle onu seven hayranlarıyla da iletişim halinde kalıyor.

Oğlu Ali de Londra'da Türkay ile birlikte yaşıyor.

İnci Türkay, ekranlarda aktif olarak yer almasa da oyunculuğa olan tutkusunu ve bilgisini yeni nesille paylaşarak sektöre katkıda bulunmaya devam ediyor.