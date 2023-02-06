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Kar ve tipi nedeniyle Siirt -Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 00:41
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Siirt Şırnak kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle Siirt -Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı
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Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi'nde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Eruh-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamaması üzerine Eruh ilçe çıkışı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. (İHA)

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