﻿Kar ve tipi nedeniyle Siirt -Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı

Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yer alan Birini Tepesi'nde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Eruh-Şırnak kara yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamaması üzerine Eruh ilçe çıkışı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. (İHA)
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