Siirt Üniversitesi'nden israil'e tepki açıklaması



Siirt Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin toprakları kurulduğu günden beri sistematik bir şekilde zalim ve işgalci İsrail'in saldırılarına maruz kalmaktadır.

1948 yılından beri Filistin toprakları adım adım işgal edilmiş ve bu işgaller sırasında mazlum Filistin halkı her türlü baskı ve işkenceye maruz bırakılmıştır.

Yüzlerce pervasız hava saldırıları ile ibadethaneler, okullar, üniversiteler, hastaneler ve siviller hedef alınmıştır. Açıkça savaş suçu sayılan ve uluslararası hukuk bakımından suç sayılan bu cürümler ibret verici bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini almıştır.

Siirt Üniversitesi Senatosu olarak uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına karşı toplu bir katliama girişen İsrail ve işbirlikçilerini kınıyoruz.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın bir an evvel sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Savaşın bitirilmesi ve yapılan insanlık dışı saldırıların sonlandırılması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya ülkelerini göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.