Siirt'te akrabalar birbirine girdi: 1 ölü

DHA'nın haberine göre, olay, ilçeye bağlı Kayabağlar Beldesi’nde meydana geldi. Bir kıraathanede Emrah Nas (30) ile akrabası S.N. arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma yaşandı.

Tartışmaya S.N.’nin babası Kadri N.'nin de karışmasıyla olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Emrah Nas, Kadri N. tarafından bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emrah Nas, kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Kadri N. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.