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Siirt’te elektrik direği yandı 

Siirt merkeze bağlı Gökçabağ beldesinde elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:32
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Siirt’te elektrik direği yandı 

Siirt’te elektrik direği yandı 
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İHA'nın habernine göre, Gökçebağ beldesinde bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kısa devre meydana geldi. Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen ekipler elektrik direğindeki panonun yenilenmesi için bakım ve onarım çalışması başlattı.

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