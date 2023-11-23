Siirt’te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'te bakır madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 işçi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Siirt’te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık, Orhan Gültekin ve Emre Gökduman hayatını kaybetti.

Ağır yaralı bir kişinin tedavisi devam ederken olay yerinde çalışmalar sürüyor.

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