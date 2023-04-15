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Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Siirt'te seyir halinde olan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:27
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Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Siirt'te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde meydana geldi. 07 EEY 34 plakalı otomobil, 16 AAD 559 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sinem, Nüveyla ve Sema Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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