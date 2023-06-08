Siirt’ten acı haber: Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit olduğunu duyurdu.

Siirt’ten acı haber: Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesi Doğan Köyü, Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri T. bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” açıklamasında bulundu.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

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