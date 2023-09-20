Sıla Gençoğlu lösemi hastalığını yenen çocuklarla birlikte söyledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) kuruluşunun 25'inci yılı programında Sıla Gençoğlu sahne aldı. Vakfın 25 yıllık yolculuğunun sergilendiği gecede Gençoğlu, lösemiyi yenen çocuklardan oluşan koroyla şarkılar söyledi

Sıla Gençoğlu lösemi hastalığını yenen çocuklarla birlikte söyledi

1998'de 35 lösemili çocuğa hizmetle başlayan LÖSEV, 25’inci yılına girdi. Bu vesileyle 19 Eylül’de İş Sanat’ta özel program düzenlendi. LÖSEV’in 25 yıllık mücadelesinin anlatıldığı geceye; iş, sanat, sağlık ve basın dünyasından isimler de katıldı.

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Lösemiyi yenen çocukların renkli dans gösterileriyle başlayan gece, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’in LÖSEV’in çalışmalarına güç veren, lösemi ve çocukluk çağı kanserlerine ilişkin toplumsal farkındalığın oluşmasına destek olan kişilere ‘LÖSEV Çeyrek Asır Ödüllerini’ takdim etmesi ile devam etti.

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Ardından şarkıcı Sıla Gençoğlu, lösemiyi atlatan çocuklardan oluşan koroyla sahne aldı. Koro, hastalık süresince fiziksel ve psikolojik olarak zorluklar yaşayan çocukların yaşam motivasyonlarının artması ve özgüvenlerinin tazelenmesi amacıyla oluşturuldu.

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SILA: SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYI BAŞARDIĞINIZ İÇİN SİZLERİ KUTLUYORUM

Sahnede çocuklarla yerini alan Sıla Gençoğlu, “Böyle kıymetli, bu kadar anlamlı bir akşamda sizlerle birlikte olmak, yürüyüşünüze tanıklık ediyor olmak benim için çok değerli. Bunun yanı sıra önemli olan tabii başarı kazanmak değil ama sebat edebilmek. Yani yaptığınız her şeyin sürdürmelidir olması. Bunu başardığınız için de gönülden kutluyorum” dedi.

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