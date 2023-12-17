Silah kaçakçılarına 72 ilde operasyon. Binlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 günde 72 ilde düzenlenen operasyonda 1558 şüphelinin yakalandığını ve 1335 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı operasyonda 72 ilde eş zamanlı olarak ev ve iş yerlerine baskınlar yapılarak yollarda aramalar gerçekleşti. Operasyonda binlerce ruhsatsız silah ele geçirilirken 1558 kişi gözaltına alındı.

Yerlikaya, silah kaçakçıları ile mücadelenin süreceği mesajını verdi.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklama şöyle:

Son günde eş zamanlı olarak 72 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen “MERCEK-8” Operasyonlarında; 964 Ruhsatsız Tabanca, 89 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 30 Uzun Namlulu Tüfek, 252 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam 1335 Silah ele geçirildi. 1558 Şüpheli Şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4günde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Balıkesir, Malatya, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Trabzon, Kahramanmaraş, Elazığ, Eskişehir, Niğde, Mardin, Muğla, Çorum, Giresun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Batman, Denizli, Ordu, Ağrı, Hatay, Kars, Bartın, Sivas, Çanakkale, Düzce, Kayseri, Kırklareli, Zonguldak, Erzincan, Erzurum, Karabük, Siirt, Tokat, Van, Aksaray, Aydın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Rize, Uşak, Yalova, Yozgat, Adıyaman, Burdur, Çankırı, Kilis, Muş, Nevşehir, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere son 3gün içinde eş zamanlı olarak 72 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-8 Operasyonlarında” 964 ruhsatsız tabanca ve 84 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1053 TABANCA yakalandı.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle:

İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum!

Aziz milletimiz müsterih olsun: ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."