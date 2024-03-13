Silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi yakalandı
Ordu'da gerçekleştirilen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından devam ettirilen 3 aylık teknik takip sonucu tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.

Ekiplerin, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 24 şarjör, 206 mermi, 3 sikke, el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ile tabancalara ait çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetten serbest bırakılırken, E.A. (53), Y.K. (60), M.G.S. (61), N.K. (74), R.Z. (66), C.A. (61), A.D. (68) ve M.Y (70) adliyeye sevk edildi.

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