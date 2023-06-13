Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğu vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, balkonda temizlediği av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu komşusunun 4 yaşındaki çocuğunu vurdu.

Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğu vurdu

İHA’nın haberine göre, Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.T. (36) isimli şahıs evinin balkonunda av tüfeğini temizlediği esnada tüfeği kazara patladı.

Av tüfeğinden sıçan saçmalar aynı sokakta oturan 4 yaşındaki Z.E. vücudunun çeşitli yerlerine isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Z.E, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tüfeğe el koyan polis ekipleri zanlı M.T.'yi ifadesini almak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

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